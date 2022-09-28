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27 минут назад

Глава Еврокомиссии пригрозила «решительным ответом» после ЧП на «Северных потоках»

Мария Иванова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя диверсию на нитках газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», заявила, что «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры не останется без ответа. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии прокомментировала ЧП на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы Еврокомиссии «акт саботажа» стал темой переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

«Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», - заверила она на своей странице в Twitter, не уточнив, кто именно мог стоять за инцидентом.

При этом Урсула фон дер Ляйен пообещала тщательное расследование, чтобы внести «полную ясность о событиях и причинах».

На газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошли три утечки за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы, и квалифицировали это как «грубый саботаж». В Дании отметили, что три одновременные утечки вряд ли могут оказаться случайностью. Швеция, Дания и Германия начали расследование.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал разрушение газопроводов «совершенно беспрецедентной ситуацией», которая требует срочного разбирательства. В Кремле отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» - вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, и допустили, что его причиной послужила диверсия.

В мире,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,
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