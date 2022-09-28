Названы страны, которые страдают из-за  благополучия США

От политики Федеральной резервной системы, направленной на подавление инфляции в США посредством увеличения процентных ставок, страдают другие страны. Об этом заявила обозреватель The New York times Патриция Коэн.

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Она указала на рост риска глубокой рецессии в богатых, развивающихся и беднейших странах из-за переукрепления главной резервной валюты в мире.

Вместе с тем, по словам автора, ФРС больше не может ничего сделать. Основная задача финансовых властей страны - борьба с ростом цен любой ценой. Соответственно, экономики других стран могут уничтожаться.

Отмечается, что слишком крепкая американская валюта в связи с ростом процентных ставок влечет за собой катастрофическую ситуацию с ростом долговых выплаты других государств. Это становится драйвером появления риска глубокой рецессии.

Издание напоминает о последнем падении британского фунта до минимальных значений к доллару. Причем автор приводит страну в пример как благополучную. В беднейших странах Африки вырос риск голода, а развивающихся — в Аргентине, Египте и Кении — риск дефолта, добавляет обозреватель.

«Для остального мира ситуация безнадежная», — подчеркнул профессор экономики Корнельского университета и автор книг о валютах Эсвар Прасад, слова которого приводятся в статье.