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34 минуты назад

Киев призвал ЕС и НАТО усилить помощь украинской армии дальнобойной артиллерией

Газета.Ru

Украинский МИД призвал ЕС, НАТО и страны G7 усилить поддержку украинской армии поставками дальнобойной артиллерии, танков, средств противовоздушной и противоракетной обороны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

Киев обратился с призывом к ЕС и НАТО
Фото: ReutersReuters

»Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что единственной реакцией на «шантаж и ультиматумы» России должно стать увеличение поддержки Украины со стороны украинских партнеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд 28 сентября.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ежемесячно выделяемых США $1,5 млрд для поддержания украинского бюджета, недостаточно.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,Администрация США,ЕС,
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