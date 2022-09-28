Киев обратился с призывом к ЕС и НАТО

Украинский МИД призвал ЕС, НАТО и страны G7 усилить поддержку украинской армии поставками дальнобойной артиллерии, танков, средств противовоздушной и противоракетной обороны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

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»Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины», — говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что единственной реакцией на «шантаж и ультиматумы» России должно стать увеличение поддержки Украины со стороны украинских партнеров.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $1 млрд 28 сентября.