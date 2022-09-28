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12 минут назад

Партия Саакашвили предложила взимать деньги с приезжающих в Грузию граждан России

Деловая газета "Взгляд"

Оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии предложили взимать деньги с приезжающих в страну граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам члена партии, депутата Левана Бежашвили, граждане России внося эти деньги, «будут признавать Россию агрессором и оккупантом».

Он сказал, что этот финансовый барьер будет также «определенным сдерживающим фактором» для стремящихся в Грузию россиян.

Оппозиционер предложил затем направлять эти средства в помощь грузинским беженцам, создав специальный фонд.

Бежашвили предложил взыскать эту сумму и уже с находящихся в Грузии граждан России.

В течение последних 10 дней в Грузию въехало 78742 гражданина России, а выехало 62120, сообщило МВД страны накануне в связи с повышенным вниманием к этому вопросу.

В мире,Михаил Саакашвили,
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