В Грузии предложили взимать деньги с приезжающих в страну граждан России

Оппозиционное «Единое национальное движение» – партия находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили выступила с инициативой внести изменения в «Закон об оккупации» и взимать с каждого въезжающего гражданина России 1 тыс. лари (350 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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По словам члена партии, депутата Левана Бежашвили, граждане России внося эти деньги, «будут признавать Россию агрессором и оккупантом».

Он сказал, что этот финансовый барьер будет также «определенным сдерживающим фактором» для стремящихся в Грузию россиян.

Оппозиционер предложил затем направлять эти средства в помощь грузинским беженцам, создав специальный фонд.

Бежашвили предложил взыскать эту сумму и уже с находящихся в Грузии граждан России.