В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

В Казахстане объяснили отключение "Билайн" российских телеканалов

ТАСС

Прекращение трансляции ряда российских телеканалов компанией "Билайн Казахстан" на своих платформах с 5 октября связано с экономической конъюнктурой и не носит политического характера. Такое мнение высказал журналистам в среду министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.

"Компания "Билайн" смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания", - сказал Кыдырали, отвечая на вопрос о причинах отключения некоторых телеканалов компанией "Билайн Казахстан".

Министр отметил, что в компании "анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения".

В Казахстане прекратят трансляцию 15 российских телеканалов

В пресс-службе компании "Билайн Казахстан" в свою очередь сообщили, что "пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения - это привычная практика для цифровых операторов", которая применялась "Билайн" и ранее. По данным компании, в ней ориентируются на молодежную аудиторию, которая составляет большую часть пользователей.

27 сентября компания "Билайн Казахстан" сообщила, что с 5 октября 2022 года на "TV интернет дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия-24", "Музыка Первого", "РТР-Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобер", "Россия-К". В компании пояснили, что, несмотря на удаление нескольких каналов, пользователи "TV интернет дома" получат увеличенные ТВ-пакеты без доплаты.

В мире,Видео,Дархан Кыдырали,Вымпелком,
107
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители