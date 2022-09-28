Прекращение трансляции ряда российских телеканалов компанией "Билайн Казахстан" на своих платформах с 5 октября связано с экономической конъюнктурой и не носит политического характера. Такое мнение высказал журналистам в среду министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали.

"Компания "Билайн" смотрит на экономическую конъюнктуру, аудиторию, рекламу, возможно, есть и другие причины. Но я не считаю, что для этого были политические основания. Это частная компания", - сказал Кыдырали, отвечая на вопрос о причинах отключения некоторых телеканалов компанией "Билайн Казахстан".

Министр отметил, что в компании "анализируют предпочтения своих пользователей, выявляют свою аудиторию, поэтому принимают частные решения".

В пресс-службе компании "Билайн Казахстан" в свою очередь сообщили, что "пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения - это привычная практика для цифровых операторов", которая применялась "Билайн" и ранее. По данным компании, в ней ориентируются на молодежную аудиторию, которая составляет большую часть пользователей.