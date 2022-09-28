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30 минут назад

В Китае предположили, кто стоит за ЧП на «Северных потоках»

News.ru

Инциденты на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с большой вероятностью являются диверсиями, за которыми могли стоять различные страны, включая Польшу и США, отмечается в обзоре в соцсети WeChat, автором которого является известный журналист, заместитель главного редактора журнала Global Лю Хун. При этом Германия и Дания «больше всего проигрывают от инцидента», и, скорее всего, непричастны к нему.

В Китае предположили, кто стоит за ЧП на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нельзя исключать подозрения в отношении Польши. Место взрыва находилось недалеко от Польши. Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине, — пишет автор.

Кроме того, Лю Хун отметил, что инциденты произошли на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода. А благодарность США, которую выразил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, намекает на причастность к инциденту Белого дома. По словам эксперта, если б Россия хотела использовать трубопроводы для усиления давления на Европу, она могла просто перекрыть поставки.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании.

Tелеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие американского Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», напомнив, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».

В мире,Радослав Сикорский,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,
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