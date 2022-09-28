Боррель заявил о диверсии на «Северном потоке»

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что инциденты на нитках «Северного потока» и «Северного потока-2» можно объяснить диверсией. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, доступные сведения об аварии указывают на то, что инциденты «являются результатом преднамеренного действия». Боррель подчеркнул, что ЕС поддержит любое расследование произошедшего и предпримет шаги для усиления безопасности.