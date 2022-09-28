Глава ЛНР анонсировал обращение к Путину

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 28 сентября подготовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Пасечник отметил, что обратится к Путину с «соответствующим документом <…> с просьбой рассмотреть в установленном законодательном поле вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации».

27 сентября в ЛНР сообщили, что по итогам референдума за присоединение к РФ проголосовали 98,42 процента избирателей.

В Совете Федерации заявили, что не планируют внеочередного заседания для принятиях новых регионов в состав России. По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, этот вопрос могут рассмотреть на плановом заседании 4 октября.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что для этого потребуются «слаженная работа нескольких конституционных органов власти и в конечном итоге поправки в текст Конституции».