США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов 28 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков, передает ТАСС.

В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.