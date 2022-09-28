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20 минут назад

Анонсировано объявление США нового пакета военной помощи Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов 28 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

США объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Деньги, предоставляемые в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), позволят Киеву приобрести оружие и военное оборудование у американских оборонных подрядчиков, передает ТАСС.

В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.

В мире,Игорь Костюков,Генштаб,
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