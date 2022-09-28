В Турции назвали прекращение использования карт «Мир» саботажем США

Прекращение использования системы «Мир» в государственных банках Турции — саботаж США против экономики страны. Такое заявление сделал глава отдела экономической политики турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу, передает РИА Новости со ссылкой на газету Aydınlık.

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Ранее стало известно, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank прекратили использование платежной системы «Мир». Как пишет агентство Bloomberg, подобное развитие событий пример того, как «вторичные санкции США» вынуждают другие государства отказываться от сотрудничества с Москвой. В статье также указано, что решение банков также означает перемену в позиции Турции по вопросу санкций против России.

Топкурулу напомнил, что «Мир» — единственное банковское приложение, через которое могут проходить кредитные карты российских туристов. Приостановка этой системы будет означать прекращение туристического потока со стороны РФ. Топкурулу считает, что Турция, отказываясь от части прибыли, фактически «накладывает санкции на себя». Он подчеркнул, что подобный исход событий можно рассматривать только как «вражескую деятельность против турецкого туризма» и экономики страны в целом.

Политик обратился к правительству с просьбой не вынуждать турецкую банковскую систему бороться с США «в одиночестве». По его словам, государство должно защищать и поощрять банки и не поддаваться западным ограничениям.