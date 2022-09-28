Канада выступит против переизбрания РФ в Совет ИКАО

Канада собирается выступить против переизбрания России в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Такое заявление сделал канадский министр транспорта Омар Алгабра, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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Как говорится в сообщении, Канада намерена поступить соответствующим образом, так как считает важным привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неоднократные нарушения международных правил.

«Мы не поддержим кандидатуру РФ в Совет», — подчеркнул Алгабра.

Он рассказал, что Канада проголосует против переизбрания России на выборах в совет организации, которые состоятся 1 октября. Министр отметил, что Оттава ожидает от других государств поддержки в этом вопросе. Алгабра считает, что против России необходимо выступить коллективно, поэтому Канада обсуждает соответствующий подход с другими странами.

Отмечается, что в совет входят 36 государств-членов ИКАО. ИКАО — специализированное учреждение ООН, определяющее международные нормы гражданской авиации, а также координирующее ее развитие для повышения безопасности и эффективности.