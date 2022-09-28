Шольц обещал помочь не допустить прямого конфликта РФ с НАТО

ФРГ не намерено действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений Киеву и собирается приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить прямой военный конфликт между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

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«Позиция федерального правительства ясна: не действовать в одиночку. Так будет и впредь», — заявил он. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Германия отправить на Украину танки.

При этом Шольц подчеркнул, что ситуация на Украине «очень динамичная», а ФРГ непрерывно наблюдает за происходящим и проводит «переоценку». Однако он добавил, что политический курс Германии «остается четким».

Шольц сказал, что ФРГ поддерживает Украину «в меру своих возможностей» и стремится приложить все усилия, чтобы не допустить военного конфликта России и НАТО. Он также указал, что подобная стратегия соответствует пожеланиям большинства граждан ФРГ.