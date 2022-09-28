В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
44 минуты назад

Шольц подтвердил, что ФРГ будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и НАТО

Елена Прошина

ФРГ не намерено действовать в одиночку в вопросах поставок вооружений Киеву и собирается приложить все возможные усилия, чтобы предотвратить прямой военный конфликт между Россией и НАТО. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

Шольц обещал помочь не допустить прямого конфликта РФ с НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позиция федерального правительства ясна: не действовать в одиночку. Так будет и впредь», — заявил он. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли Германия отправить на Украину танки.

При этом Шольц подчеркнул, что ситуация на Украине «очень динамичная», а ФРГ непрерывно наблюдает за происходящим и проводит «переоценку». Однако он добавил, что политический курс Германии «остается четким».

Шольц сказал, что ФРГ поддерживает Украину «в меру своих возможностей» и стремится приложить все усилия, чтобы не допустить военного конфликта России и НАТО. Он также указал, что подобная стратегия соответствует пожеланиям большинства граждан ФРГ.

Украина и ряд стран Североатлантического альянса в последние недели подвергли решения Германии резкой критике. Это связано с тем, что ФРГ отказывается отправлять Киеву необходимые для наступательных боевых действий танки и БМП.

В мире,Олаф Шольц,НАТО,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители