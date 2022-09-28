Трамп считает, что в мире наступило "самое опасное время" за всю историю

Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю. Такое мнение выразил во вторник бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции WABC .

"Все, что сейчас происходит в мире, <...> все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване", - считает он.

"События на Украине никогда не должны были произойти. А теперь обсуждается ядерное оружие. Это самые опасные вещи, - отметил Трамп. - Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно вообще когда-либо".