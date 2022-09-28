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30 минут назад

Трамп считает, что в мире наступило "самое опасное время" за всю историю

ТАСС

Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю. Такое мнение выразил во вторник бывший президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции WABC.

Трамп считает, что в мире наступило "самое опасное время" за всю историю
Фото: ТАССТАСС

"Все, что сейчас происходит в мире, <...> все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване", - считает он.

"События на Украине никогда не должны были произойти. А теперь обсуждается ядерное оружие. Это самые опасные вещи, - отметил Трамп. - Я думаю, что это самое опасное время за многие-многие годы, возможно вообще когда-либо".

В мире,Дональд Трамп,
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