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24 минуты назад

Пушилин анонсировал новый этап боевых действий

Lenta.ruиещё 6

Вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена, союзные силы готовятся к началу нового этапа боевых действий на Украине, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Глава ДНР Пушилин: республика перейдет к новой фазе ведения боевых действий в составе РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу сказать с абсолютной уверенностью: территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий. Всему свое время», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что глава ДНР отправился в Москву. Цель его поездки — юридически оформить вхождение республики в состав России.

В мире,Денис Пушилин,
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