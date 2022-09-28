В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
13 минут назад

МИД Швеции назвал причину инцидентов с «Северными потоками»

Елена Прошина

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа из трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошла из-за взрывов, вызванных саботажем. Ведомство продолжает сбор информации и не исключает другую версию произошедшего, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter министра.

МИД Швеции назвал причину ЧП с «Северными потоками»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, утечка газа из российских трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятнее всего вызванных саботажем. Линде указала, что МИД Швеции продолжает собирать информацию о происшествии и не собирается исключать других причин, мотивов или действующих лиц.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошел инцидент, сопровождавшийся резким снижением давления. В компании заявили, что причины произошедшего неизвестны, специалисты ведут расследование. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил оператор «Северного потока» Nord Stream AG. Причины также остаются неизвестными.

До этого сообщалось, что работа «Северного потока — 2» была приостановлена в связи с западными санкциями, затрудняющими ремонт турбин Siemens.

В мире,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители