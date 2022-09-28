МИД Швеции назвал причину ЧП с «Северными потоками»

Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа из трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошла из-за взрывов, вызванных саботажем. Ведомство продолжает сбор информации и не исключает другую версию произошедшего, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter министра.

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Как говорится в сообщении, утечка газа из российских трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятнее всего вызванных саботажем. Линде указала, что МИД Швеции продолжает собирать информацию о происшествии и не собирается исключать других причин, мотивов или действующих лиц.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока 2» в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошел инцидент, сопровождавшийся резким снижением давления. В компании заявили, что причины произошедшего неизвестны, специалисты ведут расследование. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил оператор «Северного потока» Nord Stream AG. Причины также остаются неизвестными.