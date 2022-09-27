Польша призвала своих граждан покинуть Россию

Польское дипломатическое ведомство призывает своих граждан воздержаться от поездок на территорию России, а тем, кто уже находится в РФ, рекомендуют покинуть её любым доступным способом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

МИД Польши объяснил эти рекомендации осложнившейся обстановкой в России. Ведомство также уточняет, что в случае возникновения опасности и необходимости немедленного выезда из РФ польские консульства на территории России не смогут оказать помощь всем, кому она потребуется.