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1 час назад

Польша призвала своих граждан покинуть Россию

Елена Прошина

Польское дипломатическое ведомство призывает своих граждан воздержаться от поездок на территорию России, а тем, кто уже находится в РФ, рекомендуют покинуть её любым доступным способом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Польша призвала своих граждан покинуть Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

МИД Польши объяснил эти рекомендации осложнившейся обстановкой в России. Ведомство также уточняет, что в случае возникновения опасности и необходимости немедленного выезда из РФ польские консульства на территории России не смогут оказать помощь всем, кому она потребуется.

Ранее с подобным заявлением выступил МИД Болгарии. Ведомство призвало своих граждан как можно быстрее покинуть территорию России, а также не посещать РФ в ближайшее время.

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