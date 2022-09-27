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6 минут назад

В Польше поблагодарили США за взрывы на «Северном потоке»

Lenta.ru

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал взрывы на нитках газопровода «Северный поток». Об этом он написал в своем Twitter.

В Польше поблагодарили США за взрывы на «Северном потоке»
Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2Aксель Шмидт/Nord Stream 2

«Мелочь, а приятно», — заявил он.

Также он поблагодарил США, не уточнив, что имеет в виду. Однако позднее Сикорский разместил цитату президента США Джо Байдена, угрожавшего уничтожить газопровод.

О том, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подземных взрыва, писало шведское издание svt.se. Сомнений в том, что речь именно о взрывах, нет, заявил тогда сейсмолог Бьорн Лунд. Данные зафиксированы 30 измерительными станциями.

Позднее Сейсмологи Уппсальского университета в Швеции подсчитали, что мощность взрывов превысила 100 килограммов тротила.

В мире,Радослав Сикорский,Джозеф Байден,
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