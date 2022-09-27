Франция продолжит выдавать визы россиянам

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что в стране не планируют останавливать выдачу виз гражданам России. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFMTV.
«Мы оставим открытыми двери для россиян, которые этого заслуживают. Это не касается представителей режима, зачинщиков войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь доступ за рубеж. Поэтому мы будем продолжать выдавать визы», – заявила глава французского МИД.
Кроме того, Катрин Колонна добавила, что страны Евросоюза введут новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
Ранее появилась информация, что Франция начнет подготовку украинских военных до конца года.