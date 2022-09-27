Франция продолжит выдавать визы россиянам

«Мы оставим открытыми двери для россиян, которые этого заслуживают. Это не касается представителей режима, зачинщиков войны. Это касается ряда граждан России, которые могут и должны иметь доступ за рубеж. Поэтому мы будем продолжать выдавать визы», – заявила глава французского МИД.