Стало известно о предупреждении США об угрозе диверсии на трубопроводах

США еще летом предупреждали Германию о том, что "трубопроводы в Балтийском море" могут стать целью диверсии. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.
В кабмине ФРГ отказались подтверждать или опровергать это, сославшись на то, что никогда не комментируют работу спецслужб.
Иных подробностей в статье не содержится.
Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.