Стало известно о предупреждении США об угрозе диверсии на трубопроводах

США еще летом предупреждали Германию о том, что "трубопроводы в Балтийском море" могут стать целью диверсии. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

В кабмине ФРГ отказались подтверждать или опровергать это, сославшись на то, что никогда не комментируют работу спецслужб.

Иных подробностей в статье не содержится.