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22 минуты назад

Spiegel: США летом предупреждали Германию об угрозе диверсии на трубопроводах

ТАСС

США еще летом предупреждали Германию о том, что "трубопроводы в Балтийском море" могут стать целью диверсии. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Стало известно о предупреждении США об угрозе диверсии на трубопроводах
Фото: ТАССТАСС

В кабмине ФРГ отказались подтверждать или опровергать это, сославшись на то, что никогда не комментируют работу спецслужб.

Иных подробностей в статье не содержится.

Стали известны подробности взрыва на газопроводе «Северный поток»

Три утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2" были обнаружены в течение нескольких часов. Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе чем на пять морских миль.

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