Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости

Каталония просит правительство Испании рассмотреть соглашение о проведении нового референдума о независимости региона, который будет признан как самим королевством, так и мировым сообществом. С таким заявлением выступил глава правительства Каталонии Пере Арагонес, его цитирует РИА Новости.

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Арагонес отметил, что подавляющее большинство каталонцев хотят поучаствовать в референдуме с вопросом о будущем территории. Он вспомнил опыт Канады и Квебека — провинции, которая обладает полномочиями принимать законы во многих областях. Однако Каталония не может принять окончательное решение без одобрения Мадрида.

«Я делаю инклюзивное предложение, потому что оно адресовано всем демократам, независимо от того, выступают они за независимость [Каталонии] или нет. И предложение, соответствующее международным требованиям», — заявил Арагонес.

11 сентября сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации с требованием независимости от Испании. По данным гвардии, на акции присутствовали 150 тысяч человек, в то время как организаторы шествия заявили о 700 тысяч участников.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании.

После этого бывший глава правительства Карлос Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством.