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25 минут назад

Швеция начала расследование по факту утечек на «Северных потоках»

Елена Прошина

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту утечек газа на обоих российский газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на Reuters.

Швеция начала расследование по факту утечек на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя полиции, сотрудники правоохранительных органов Швеции уже составили ответ по факту произошедшего и «классифицировали преступление как грубый саботаж».

Напомним, что об утечках на «Северных потоках» стало известно 26 сентября. Первыми о произошедшем ЧП в водах Дании сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG.

Утечка также произошла в водах Дании. Официальных причин произошедшего пока нет. При этом в некоторых странах, в том числе Германии, Польши и России, рассматривают версию с целенаправленной диверсией.

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