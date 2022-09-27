Швеция начала расследование по факту утечек на «Северных потоках»

Полиция Швеции начала предварительное расследование по факту утечек газа на обоих российский газопроводах «Северный поток». Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на Reuters.

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По словам представителя полиции, сотрудники правоохранительных органов Швеции уже составили ответ по факту произошедшего и «классифицировали преступление как грубый саботаж».

Напомним, что об утечках на «Северных потоках» стало известно 26 сентября. Первыми о произошедшем ЧП в водах Дании сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG.