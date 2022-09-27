В ЕС оскорбились уходом Лаврова с заседания Совбеза ООН

Глава евродипломатии заявил, что на прошедшей в Нью-Йорке встрече российский министр «как никто другой» должен был прислушаться к своим иностранным коллегам, но зашел лишь, чтобы произнести собственную речь, а потом покинул зал заседаний. Боррель назвал выступление Лаврова в Совбезе ООН «возмутительным», а самого министра — «живущим в параллельной вселенной».

«Позиция министра иностранных дел России в Нью-Йорке подтвердила глубокое неуважение его страны к многосторонним институтам и миропорядку, основанному на правилах», — заявил европейский дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине прошло 22 сентября «на полях» 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи организации. Помимо членов Совбеза, в заседании приняли участие главы МИД Украины, Чехии, Германии, Польши, Литвы и Белоруссии. В ходе заседания Лавров обвинил украинские власти в притеснениях и преступлениях против русскоязычного населения Донбасса, а США и их союзников — в их покрывательстве. Он также заявил, что военная поддержка странами Запада Киева превратила их в сторону конфликта.