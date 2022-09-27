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23 минуты назад

Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.

В ДНР за вхождение состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.

В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.

За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.

Референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях завершились

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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