Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе

В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.

В ДНР за вхождение состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.

В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.

За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.