Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе

В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.