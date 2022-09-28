Опубликованы результаты референдумов по ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям

Избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка, поддержка жителями вхождения в состав России составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Референдумы признаны состоявшимися.

Так, вхождение Херсонской области в состав РФ поддержали 87,05 процента избирателей, за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 93,11 процента избирателей.

ЦИК ЛНР сообщил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,42 процента жителей.

В ДНР 99,23 процента избирателей поддержали присоединение республики к России.

28 сентября ожидаются официальные обращения глав регионов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав страны.