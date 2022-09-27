В МВД Грузии не увидели причин для закрытия границы с Россией

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал ложью заявления о том, что за последнее время в страну въехали 250 тысяч россиян, и заявил, что не видит причин закрывать границу. Об этом пишет «Sputnik – Грузия».

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После начала в России частичной мобилизации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих покинуть страну. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в приграничном районе может быть введен режим ЧС. По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, в понедельник на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891.

В свою очередь Вахтанг Гомелаури отметил, что 4-5 дней назад в Грузию ежедневно въезжали 5-6 тысяч человек, а в последние два дня – 10-11 тысяч.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» – поинтересовался Гомелаури в ходе сегодняшнего брифинга.

При этом он назвал ложью заявления о том, что за последние пять дней в страну въехали 250 тысяч россиян.

«Неправда и то, что сегодня самые большие цифры. Летом в августе приезжало больше людей», – пояснил министр.

По словам Гомелаури, к границе с Россией подтянуты дополнительные полицейские силы для помощи сотрудникам контрольного пункта.