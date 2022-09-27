В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
26 минут назад

В МВД Грузии не увидели причин для закрытия границы с Россией

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури назвал ложью заявления о том, что за последнее время в страну въехали 250 тысяч россиян, и заявил, что не видит причин закрывать границу. Об этом пишет «Sputnik – Грузия».

В МВД Грузии не увидели причин для закрытия границы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала в России частичной мобилизации на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих покинуть страну. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в приграничном районе может быть введен режим ЧС. По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, в понедельник на границе скопилось 3,5 тыс. легковых автомобилей, а общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляло 4 891.

В свою очередь Вахтанг Гомелаури отметил, что 4-5 дней назад в Грузию ежедневно въезжали 5-6 тысяч человек, а в последние два дня – 10-11 тысяч.

«Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас?» – поинтересовался Гомелаури в ходе сегодняшнего брифинга.

При этом он назвал ложью заявления о том, что за последние пять дней в страну въехали 250 тысяч россиян.

«Неправда и то, что сегодня самые большие цифры. Летом в августе приезжало больше людей», – пояснил министр.

По словам Гомелаури, к границе с Россией подтянуты дополнительные полицейские силы для помощи сотрудникам контрольного пункта.

Ранее стало известно, что на границе с Грузией развернули пункт мобилизации. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пояснил, что представители военкомата вручают повестки только жителям Северной Осетии, которые подлежат призыву — таких не более 1-2% от общего числа ожидающих въезда в Грузию людей. А сам пункт развернут, чтобы оповещать россиян, подлежат они выезду или нет.

В мире,Вахтанг Гомелаури,Сергей Меняйло,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители