В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
14 минут назад

Украинская активистка сообщила, что боевиков «Азова»* приняли в Конгрессе США

Парламентская газета

Боевиков украинского националистического формирования «Азов»* приняли в Конгрессе США. Об этом сообщила директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передает RT.

Боевиков «Азова»* приняли в Конгрессе США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам активистки, она неожиданно встретила «азовцев» в главном зале Капитолия. Они принимали участие во встрече с делегацией конгрессменов, которую возглавлял представитель Демократической партии Адам Шифф.

СМИ: Украинский диверсант планировал убить главу Херсонской области

В свою очередь Каленюк находилась в Вашингтоне с группой женщин — военнослужащих ВСУ.

*Организация признана в РФ террористической.

В мире,Адам Шифф,Демократическая партия США,Конгресс США,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители