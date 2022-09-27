Боевиков «Азова»* приняли в Конгрессе США

Боевиков украинского националистического формирования «Азов»* приняли в Конгрессе США. Об этом сообщила директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк, передает RT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам активистки, она неожиданно встретила «азовцев» в главном зале Капитолия. Они принимали участие во встрече с делегацией конгрессменов, которую возглавлял представитель Демократической партии Адам Шифф.

В свою очередь Каленюк находилась в Вашингтоне с группой женщин — военнослужащих ВСУ.