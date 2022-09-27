Главы МИД Японии и Великобритании обсудили санкции против РФ

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси встретился со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в Токио, где они обсудили антироссийские санкции и другие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз японского внешнеполитического ведомства.

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Стороны подтвердили важность продолжения санкционной политики в отношении России и поддержки Украины посредством тесного сотрудничества с международным сообществом.

Министры также подтвердили, что будут работать согласованно в ответ на односторонние попытки изменить статус-кво и обсудили взаимодействие в области обороны.

По словам Хаяси, в последнее время отношения Токио и Лондона стали более тесными, в том числе за счет развития сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава МИД Великобритании прибыл в Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.