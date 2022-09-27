В США описали ответ НАТО на использование Россией ядерного оружия

Государства НАТО в ответ на гипотетическое использование Россией ядерного оружия на территории Украины могут применить обычные средства, пишет обозреватель The Drive Тайлер Роговей.

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«Пока Россия надеется на быстрое замораживание боевых действий для переговоров по деэскалации, НАТО может ответить на применение ядерного оружия обычными средствами», — утверждается в публикации.

По его оценке, в случае применения Россией ядерного оружия на Украине западные страны могут поддержать создание бесполетной зоны над последней и нанести удары по российским позициям в Донбассе. Также автор не исключает использование странами НАТО кибероружия.

Роговей допускает, что США и их союзники в ответ на действия России могут применить тактическое ядерное оружие, однако считает это маловероятным, поскольку «оттуда очень быстро подняться по лестнице эскалации».