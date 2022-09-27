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17 минут назад

В Японии начались государственные похороны Синдзо Абэ

Ирина Лебедева

Во вторник, 27 сентября в Японии начались государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Как сообщает CNN, службу на Nippon Budokan Arena в Токио должны посетить более 4300 гостей, в том числе иностранные политики.

В Японии начались государственные похороны Синдзо Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прах Абэ перенесли на стадион, где офицеры Сил самообороны организовали почетный караул и залпы артиллерийского расчета.

Затем японские лидеры начали выступать с поминальными речами, а участники церемонии — возлагать цветы. После этого пройдет правительственный прием для иностранных высокопоставленных лиц.

Среди гостей церемонии — вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В день похорон полиция усилила меры безопасности: около 20 тысяч полицейских будут задействованы в патрулировании города, так как сотни человек вышли на акции против первых государственных похорон японского лидера за более чем полвека. Протестующие недовольны, что похороны оплачены из госбюджета.

Покушение на 67-летнего Абэ было совершено 8 июля на митинге в городе Нара, экс-премьер получил смертельное огнестрельное ранение. Убийца Абэ позже заявил, что его целью была некая организация, от которой пострадала его мать. Он считал Абэ связанным с этой организацией.

Частная похоронная церемония для семьи и близких экс-премьера прошла 12 июля, политика кремировали.

В мире,Нарендра Моди,Синдзо Абэ,
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