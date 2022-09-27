Япония потребовала от России официальных извинений

Токио считает абсолютно неприемлемым задержание консула японского генконсульства во Владивостоке и требует официальных извинений. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что во Владивостоке при получении сведений ограниченного распространения был задержан консул генконсульства Японии Мотоки Тацунори. Японский дипломат был объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата.

При этом в МИД Японии расценили действия российской стороны как нарушение Венской конвенции и назвали их «абсолютно неприемлемыми».

«Сегодня заместитель министра иностранных дел Японии господин [Такэо] Мори вызвал посла России в Японии господина Галузина в министерство иностранных дел, где выразил резкий протест, потребовал от российской стороны официальных извинений. Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны», - подчеркнул Ёсимаса Хаяси.