Американский зонд DART столкнулся с астероидом

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) протестировало защиту Земли от потенциально опасных объектов путем столкновения американского зонда DART с астероидом Диморф. Об этом сообщает AP.

Это произошло 26 сентября в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября). Скорость зонда на тот момент была на уровне 24 тыс. км/ч.

Диаметр Диморфа оценивается примерно в 160 м. Опасности от астероида не исходит, утверждают ученые. Исследование проводят для того, чтобы в дальнейшем траектория движения потенциально опасных астероидов могла меняться.

В ноябре 2021 года DART запустили на ракете-носителе Falcon 9, который является разработкой компании SpaceX.