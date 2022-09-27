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43 минуты назад

Американский зонд DART столкнулся с астероидом

Алиса Селезнёва

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) протестировало защиту Земли от потенциально опасных объектов путем столкновения американского зонда DART с астероидом Диморф. Об этом сообщает AP.

Американский зонд DART столкнулся с астероидом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это произошло 26 сентября в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября). Скорость зонда на тот момент была на уровне 24 тыс. км/ч.

Диаметр Диморфа оценивается примерно в 160 м. Опасности от астероида не исходит, утверждают ученые. Исследование проводят для того, чтобы в дальнейшем траектория движения потенциально опасных астероидов могла меняться.

В ноябре 2021 года DART запустили на ракете-носителе Falcon 9, который является разработкой компании SpaceX.

В апреле заместитель главы китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа сообщил о планах в ближайшие годы заняться нейтрализацией астероидов, которые несут угрозу для Земли. Он также указал на намерения разработать систему наземного и космического базирования. Она, в свою очередь, будет заблаговременно информировать об опасных объектах.

В мире,SpaceX,NASA,
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