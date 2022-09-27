Британец пожалел об отношениях с украинской беженкой

Житель Великобритании Энтони Гарнетт расстался с украинской беженкой Софией Каркадым, ради которой он в мае бросил свою жену Лорну. Как сообщает РИА Новости, в беседе с Daily Mail он рассказал, что причиной разрыва стало агрессивное поведение 22-летней девушки.
По словам Гарнетта, Каркадым злоупотребляла алкоголем и вмешивалась в его отношения с детьми. В один момент между британцем и украинкой произошла ожесточенная ссора, в ходе которой София кинула нож в стену их съемного жилья. После этого мужчина вызвал полицию и решил порвать с беженкой.
«Я думал, что я ее люблю. Но у нее есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она начинает злиться и становится агрессивной… Я совершил ошибку, начав отношения с Софией», — заявил он.
Гарнетт уже собрал вещи девушки и выразил надежду, что она найдет себе новое жилье в Великобритании.
Напомним, что история Гарнетта и Каркадым стала известна в мае. Как сообщали СМИ, семейная пара приютила беженку, которая уехала из Львова после начала спецоперации. Буквально за десять дней девушка разрушила их брак, закрутив роман с Энтони. Через некоторое время жена британца потребовала от Софии съехать с их квартиры и мужчина решил уйти вместе с ней.