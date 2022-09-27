"Опасная черта": Стало известно о неофициальных переговорах РФ и США

Российские и американские лица продолжают контакты на высшем уровне, несмотря на резкое охлаждение двухсторонних отношений, и призывают друг друга успокоиться. Об этом пишет «Коммерсант».

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Ранее Президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон никогда и ни при каких условиях не признает вхождение территорий в состав РФ, а также заявил о намерении Белого дома работать «над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек» для Москвы.

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В МИД России в свою очередь подчеркивали, что поставки вооружений делают США и их союзников пособниками военных преступлений киевского режима. А возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности будут означать переход «красной линии».

При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что контакты между странами сохраняются, в том числе и через «обмены нотами, личные письма, посольства».

«Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом. (…) Неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте», - констатировал дипломат, призвав американцев «охолонуть».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил накануне, что контакты с американской стороной, хоть и «носят такой весьма спорадический характер», но позволяют доносить «какие-то экстренные сообщения о позициях друг друга».

Контакты между двумя странами подтвердили и в США. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью телекомпании CBS, что Вашингтон «очень ясно дал понять» Москве, что последствия применения ядерного оружия будут ужасны, и призвал прекратить провокационные высказывания.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пояснил, что у сторон существует возможность контактировать «напрямую на высоких уровнях» и они ею пользуются.