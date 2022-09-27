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31 минуту назад

Глава ВОЗ пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса

Lenta.ruиещё 1

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в интервью The Washington Post пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса.

Глава ВОЗ пожаловался на угрозы в свете пандемии нового коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник отметил, что ему поступают сообщения с угрозами для жизни.

«Угрозы направляют мне прямо посредством СМС. Не знаю, откуда они получили мой номер», — заявил он.

По словам Гебрейесуса, дома у него установлена сигнализация, а сотрудники предлагают ему нанять охрану для сопровождения. Кто именно угрожает главе организации, не уточняется.

Гендиректор ВОЗ также рассказал, что ему небезопасно возвращаться в Эфиопию. По информации издания, чиновник критиковал власти страны из-за ситуации в штате Тыграй.

Гебрейесус считает, что о завершении пандемии нового коронавируса в настоящее время говорить преждевременно.

Ранее он рассказал, что в промежутке между 29 августа и 4 сентября от коронавирусной инфекции COVID-19 каждые 44 секунды умирал один человек. Несмотря на это, глава ВОЗ отметил, что количество умерших из-за COVID-19 во всем мире медленно начинает снижаться.

В мире,ВОЗ,
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