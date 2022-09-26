В Индонезии предсказали миру большую войну

«История учит нас, что такие явления могут привести к очень большой войне. Давайте посмотрим на то, что предшествовало Второй мировой войне: Великая депрессия, подъем ультранационализма, соревнование за ресурсы и соперничество между крупными державами. Это все очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся сегодня», — предсказала Марсуди.