Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартует 27 сентября. Он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 (мск), там смогут проголосовать те, кто не успел принять участие в голосовании.
«Во вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности», — пишет РИА «Новости».
Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин рассказал «Известиям», что в настоящее время нижняя палата парламента, как и Совет Федерации уже готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он допустил, что вопрос о вхождении новых территорий станет основным на повестке дня.
«Референдум заканчивается завтра. Если [люди скажут] „нет“, значит, они не будут в составе России, если „да“, значит, очевидно, они будут приняты в РФ. На мой взгляд, если референдумы будут положительными, скорее всего, это произойдет уже на этой неделе», — отметил политик.
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.