В Донбассе стартует заключительный день референдума

Заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стартует 27 сентября. Он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 (мск), там смогут проголосовать те, кто не успел принять участие в голосовании.

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«Во вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности», — пишет РИА «Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин рассказал «Известиям», что в настоящее время нижняя палата парламента, как и Совет Федерации уже готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он допустил, что вопрос о вхождении новых территорий станет основным на повестке дня.

«Референдум заканчивается завтра. Если [люди скажут] „нет“, значит, они не будут в составе России, если „да“, значит, очевидно, они будут приняты в РФ. На мой взгляд, если референдумы будут положительными, скорее всего, это произойдет уже на этой неделе», — отметил политик.