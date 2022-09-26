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1 час назад

Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи Украине

Елена Прошина

Конгресс США предварительно согласовал новый пакет помощи Украине в размере около 12 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

США могут выделить крупный пакет помощи Киеву
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По данным агентства, окончательное решение по данному вопросу в Конгрессе США должны принять до полуночи 30 сентября.

Источник отметил, что в новый пакет помощи также войдет финансирование «переселения афганских беженцев» и ряд других правительственных программ Соединенных Штатов.

В Reuters напомнили, что с просьбой к Конгрессу США предоставить Украине 11,7 миллиардов долларов в рамках чрезвычайной военной и экономической помощи еще в августе обратился американский президент Джо Байден.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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