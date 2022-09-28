Европейской политике предрекли неизбежное испытание

Европейская политика столкнется с «неизбежным испытанием» на фоне победы коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии. Такое мнение высказал журналист Чжао Цзяньдун в публикации для китайской газеты «Хуаньцю шибао», передает РИА Новости.

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Результаты выборов обернулись «наконец приземлившимся на Италию сапогом, о котором давно беспокоились европейцы» и это грозит появлением серьезных проблем, предрек он. «Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра», — отметил автор.

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Он назвал компромиссной речь Джорджи Мелони, лидера победившей на выборах партии «Братья Италии». По мнению Чжао, политик целенаправленно сгладила «ультраправость» своих позиций, в частности, «евроскептицизм» и «антииммиграцию», преимущественно благодаря которым ей и удалось выиграть.

«Когда такой политик, как Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс "притирки" новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики», — считает он.

Публицист также заметил, что перед всем западным миром на данный момент встала проблема «поворота направо»: поддержка правых партий выросла в ряде европейских стран, в том числе, во Франции, Швеции, Германии и Дании. Вместе с тем, Европа переживает множество сложностей в виде беженцев, энергетического кризиса и экономического спада. Популярность правых фракций обусловлена необходимостью срочно найти ответы на вопросы развития и безопасности, полагает Чжао.

«Урегулирование этих проблем требует автономии на стратегическом уровне, а также реального мужества, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий исторической тенденции. И в этом Италия не исключение», — заключил он.