В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
29 минут назад

Европейской политике предрекли неизбежное испытание

Lenta.ruиещё 2

Европейская политика столкнется с «неизбежным испытанием» на фоне победы коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии. Такое мнение высказал журналист Чжао Цзяньдун в публикации для китайской газеты «Хуаньцю шибао», передает РИА Новости.

Европейской политике предрекли неизбежное испытание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Результаты выборов обернулись «наконец приземлившимся на Италию сапогом, о котором давно беспокоились европейцы» и это грозит появлением серьезных проблем, предрек он. «Перед истеблишментом региона стоит и более серьезный вопрос: станет ли это первой костяшкой домино, которая приведет к краху традиционной европейской политики? Но, в конечном итоге, это внутреннее дело Италии, и даже если оно вызовет сильные потрясения на Западе, ощущения от него будут ослабевать по мере удаления от эпицентра», — отметил автор.

Видео дня

Он назвал компромиссной речь Джорджи Мелони, лидера победившей на выборах партии «Братья Италии». По мнению Чжао, политик целенаправленно сгладила «ультраправость» своих позиций, в частности, «евроскептицизм» и «антииммиграцию», преимущественно благодаря которым ей и удалось выиграть.

«Когда такой политик, как Мелони, приходит к власти, вся Европа понимает, что начинается процесс "притирки" новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики», — считает он.

Публицист также заметил, что перед всем западным миром на данный момент встала проблема «поворота направо»: поддержка правых партий выросла в ряде европейских стран, в том числе, во Франции, Швеции, Германии и Дании. Вместе с тем, Европа переживает множество сложностей в виде беженцев, энергетического кризиса и экономического спада. Популярность правых фракций обусловлена необходимостью срочно найти ответы на вопросы развития и безопасности, полагает Чжао.

«Урегулирование этих проблем требует автономии на стратегическом уровне, а также реального мужества, чтобы сделать правильный выбор, соответствующий исторической тенденции. И в этом Италия не исключение», — заключил он.

О победе правоцентристской коалиции на выборах в парламент стало известно 26 сентября. За нее проголосовали 44 процента избирателей.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители