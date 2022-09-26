В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
23 минуты назад

На Украине обвинили Рогова в госизмене

Lenta.ru

На Украине против председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова направили в суд дело, по которому его обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

На Украине обвинили Рогова в госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прокуроры Запорожской облаобластной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении него по фактам государственной измены и пособничества государству-агрессору», — говорится в сообщении, при этом, имя председателя движения «Мы вместе с Россией» не указывается, но на опубликованной фотографии его можно узнать.

Подконтрольное Киеву ведомство считает, что Рогов «подыскивал людей и склонял их к сотрудничеству» с Россией, также он организовал сбор средств на покупку беспилотников для использования против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что председатель движения «перешел на сторону врага и добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

Ранее стало известно о заочном аресте бывшего главы украинского МИД Константина Грищенко и экс-главы Минюста Александра Лавриновича из-за участия в разработке Харьковских соглашений. По версии следствия, обвиняемые в 2010 году согласовали проект документа между Россией и Украиной без проведения обязательной правовой экспертизы.

В мире,Владимир Рогов,Александр Лавринович,Константин Грищенко,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители