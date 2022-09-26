Орбан призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что миру стоит готовиться к затяжному конфликту на Украине. Об этом сообщает «Лента.ру».
Орбан призвал стороны вооруженного конфликта сесть за стол переговоров и как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня.
Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявлял президент Владимир Путин, одна из ее задач — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
23 сентября в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях началось голосование по вхождению регионов в состав Российской Федерации. Они должны закончиться 27 сентября.