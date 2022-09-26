В ЕК подняли вопрос принятия уклоняющихся от мобилизации россиян

Европейская комиссия ведет активное обсуждение со странами сообщества вопроса принятия уклоняющихся от мобилизации россиян. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, пишет «Газета.ru».

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Она отметила, что этот вопрос будет поднят в ходе встреч рабочих групп Европейского союза 26 и 27 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.