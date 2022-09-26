В ЕК подняли вопрос принятия уклоняющихся от мобилизации россиян

Европейская комиссия ведет активное обсуждение со странами сообщества вопроса принятия уклоняющихся от мобилизации россиян. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, пишет «Газета.ru».
Она отметила, что этот вопрос будет поднят в ходе встреч рабочих групп Европейского союза 26 и 27 сентября.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что его страна не намерена выдавать гуманитарные визы россиянам, которые избегают частичной мобилизации. При этом глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался за предоставление возможности выехать в Евросоюз тем гражданам России, которые приняли решение покинуть страну. По его словам, испанские власти «ничего не имеют против русского народа».