В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
22 минуты назад

Business Insider: в Польше перестали бойкотировать «пророссийские» магазины с низкими ценами

Газета.Ru

Поляки перестали бойкотировать Auchan, Leroy Merlin и Decathlon из-за того, что в этих торговых сетях есть много дешевых товаров и продуктов. Об этом пишет Business Insider.

После начала спецоперации на Украине многие потребители по всему миру начали бойкотировать компании, которые продолжают работать в России. В Польше в их число вошли, в частности, крупные французские торговые сети. Однако со снижением покупательской способности жители Польши изменили свое решение и даже увеличили объемы закупок, по сравнению с периодом до начала СВО на Украине.

В публикации указали, что в июне 2022 года начался резкий рост покупок в торговой сети Auchan. Чуть позже спрос стал расти на товары из Decathlon. А вот в случае с Leroy Merlin бойкот не сработал, так как показатели спроса, лишь за некоторыми исключениями, были на вполне стабильном уровне.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас, на фоне энергокризиса и роста цен, потребители в Польше боятся дорогих ценников, нежели самой России. В условиях роста инфляции люди выбирают то, что им доступно. Поэтому вышеуказанные торговые сети стали привлекать потребителей выгодными ценами и акциями. Кроме того, на выбор покупателей влияет возможность широкого выбора продукции, которой сложно найти замену в другой сети.

В конце июля генеральный директор французской косметической компании L'Occitane Рейнольд Гейгер сказал, что принуждать компании к уходу из России из-за действий Москвы на Украине — это несправедливо. Гейгер признался, что разочарован тем, что европейские компании вынуждены отдавать преимущество на российском рынке местным и азиатским предприятиям.

В мире,Видео,Ашан,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители