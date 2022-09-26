На внеочередных парламентских выборах в Италии с 44% голосов победила правоцентристская коалиция, состоящая из партий «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». Лидер «Братьев Италии» Джорджиа Мелони неоднократно высказывалась за продолжение поставок оружия Украине, однако крайне скептически реагировала на санкционную политику Евросоюза. Что будет с отношениями Москвы и Рима — в материале «Газеты.Ru».

Правоцентристская коалиция победила на внеочередных парламентских выборах в Италии. Союз правых получил 44% голосов. Большинство забрала партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони – 26% голосов. На выборах 2018 года "Братья Италии" получили всего 4%.

"Италия выбрала нас, и мы ее не предадим. Итальянцы дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии", – сказала Мелони.

Выборная явка побила антирекорд, составив 63,95%. Это на 9% меньше, чем на предыдущих выборах. Первое заседание парламента нового созыва состоится 13 октября.

Новая оппозиция

Главными "неудачниками" прошедших выборов можно считать левоцентристскую коалицию, которая набрала всего 26,7%. Демократическая партия, составляющая главную силу, не набрала и 20% голосов. Другой оппозиционной силой обещает стать "Движение 5 звезд" во главе с экс-премьером Италии Джузеппе Конте, предпочтение которому отдали почти 15% избирателей.

Конте обратил внимание, что предвыборную кампанию "пятизвездочные" начали с более низких позиций. В то же время "Движение", которое за 4,5 года перенесло несколько расколов, в марте 2018-го оказалось самой популярной силой страны с поддержкой в 32 процентов голосов.

Что "братская" коалиция несет итальянцам

"Братья" в своем предвыборном манифесте пообещали итальянцам резкое снижение налогов и досрочный выход на пенсию. Мелони заверила избирателей, что амбициозные планы расходов правой коалиции будут полностью соответствовать бюджетным правилам Евросоюза и не приведут к дыре в финансах. Хотя, по оценке большинства экономистов, эти планы будет крайне непросто реализовать с учетом госдолга страны в 147% ВВП.

Кроме того, "Братья" больше других высказывали недовольство так называемым декретом о конкуренции, который правительство Марио Драги приняло, чтобы приблизить итальянские нормы к законодательству ЕС, а саму страну — к получению европейских средств. Однако уже 21 сентября замглавы партии "Вперед, Италия!" Антонио Таяни, в прошлом возглавлявший Европарламент, дал понять: коалиция не будет добиваться пересмотра плана по расходованию средств ЕС на восстановление, разве что немного скорректирует его.

Суммарно "Братьев Италии" можно отнести к однозначным евроскептикам, недовольных нынешним местом Рима в Евросоюзе. По мнению директора Института международных отношений в Риме Натали Точчи, Мелони не будет искать однозначного конфликта с ЕС, поскольку Италия не справится с изоляцией, в которой оказалась, например, Венгрия. Также незадолго до выборов Мелони заявила, что Италия является неотъемлемой частью Евросоюза, НАТО и Запада. Мелони также заявляла, то Италия не должна быть "слабым звеном Запада". По ее словам, стране необходимо показать себя "гордой и верной, сняв стереотип нации спагетти и мандолины, который так дорог недоброжелателям".

Правые – больше не "друзья" России

В середине июля Мелони заявила, что Италия продолжит поставлять оружие Украине и поддерживать ее в конфликте с Россией, если партия "Братья Италии" победит на итальянских выборах.

"Мы всегда защищали и поддерживали дело Украины не только потому, что мы верим в это дело, но и потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе", — заявила Мелони телерадиокомпании RAI.

"Братья Италии" были одной из немногих партий, кто безоговорочно поддержал решение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги отправить оружие на Украину. Мелони всесторонне поддерживает санкции против России, предлагает только не перегибать палку. В частности, она выступала против газового эмбарго РФ.

"Это было бы самоубийством для нас, слишком высока экономическая цена", - сказала она.

Реакция ЕС

Еще 23 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Италии рядом мер из-за возможного разлада с ней в случае победы на парламентских выборах 25 сентября правоцентристской коалиции.

"Мой подход заключается в том, что если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы работаем вместе. Если дела пойдут в сложном направлении, — я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты", — сказал представитель Евросоюза.