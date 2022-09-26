Шольц заразился коронавирусом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил положительный результат теста на коронавирус. Как сообщает РИА Новости, сейчас глава немецкого правительства находится на изоляции.

Как рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, у Шольца были легкие симптомы простуды. Он решил пройти тестирование и после выявления инфекции сегодня, 26 сентября, немедленно изолировался.

Напомним, что ранее стало известно о заражении коронавирусом главы Pfizer Альберта Бурлы. Топ-менеджер фармацевтической компании четыре раза вакцинировался от COVID-19 препаратом Paxlovid, а в середине августа этого года болел коронавирусом