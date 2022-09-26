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1 час назад

Шольц заразился коронавирусом

Никита Бородкин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц получил положительный результат теста на коронавирус. Как сообщает РИА Новости, сейчас глава немецкого правительства находится на изоляции.

Шольц заразился коронавирусом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, у Шольца были легкие симптомы простуды. Он решил пройти тестирование и после выявления инфекции сегодня, 26 сентября, немедленно изолировался.

Напомним, что ранее стало известно о заражении коронавирусом главы Pfizer Альберта Бурлы. Топ-менеджер фармацевтической компании четыре раза вакцинировался от COVID-19 препаратом Paxlovid, а в середине августа этого года болел коронавирусом

Бурла отмечал, что чувствует себя хорошо и у него нет симптомов, а вирус остается с человечеством несмотря на большие успехи в борьбе с ним.

В мире,Олаф Шольц,Pfizer,
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