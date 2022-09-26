Шольц заразился коронавирусом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сдал в понедельник положительный тест на коронавирус, он отправился на самоизоляцию, у него легкие простудные симптомы. Об этом сообщило агентство ДПА со ссылкой на представителя кабмина Германии Штеффена Хебештрайта.

Шольц отменил участие во всех мероприятиях на текущую неделю. Он находится в Берлине.