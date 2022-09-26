США потребовали от Сербии объяснений за соглашение с Россией

Посол США в Белграде Кристофер Хилл в понедельник потребовал от Сербии объяснений в связи с подписанным на полях Генеральной Ассамблеи ООН планом консультаций между МИД Сербии и России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему", - приводит заявление Хилла сербское агентство Tanjug.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что республика оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) после выступления президента страны Александара Вучича на Генеральной Ассамблее ООН. Давление усилилось и из-за подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России, который еще даже не имеет юридической силы, поскольку не был принят правительством Сербии.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.