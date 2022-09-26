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25 минут назад

Американский посол потребовал от Сербии объяснить подписание соглашения с Россией

ТАССиещё 2

Посол США в Белграде Кристофер Хилл в понедельник потребовал от Сербии объяснений в связи с подписанным на полях Генеральной Ассамблеи ООН планом консультаций между МИД Сербии и России.

США потребовали от Сербии объяснений за соглашение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему", - приводит заявление Хилла сербское агентство Tanjug.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что республика оказалась под сильным давлением со стороны Евросоюза (ЕС) после выступления президента страны Александара Вучича на Генеральной Ассамблее ООН. Давление усилилось и из-за подписания плана консультаций между министерствами иностранных дел Сербии и России, который еще даже не имеет юридической силы, поскольку не был принят правительством Сербии.

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Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Россией и Китаем, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки.

Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.

В мире,Кристофер Хилл,Ана Брнабич,НАТО,Генассамблея ООН,ООН,ЕС,
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