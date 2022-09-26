В Турции высказались о признании итогов референдумов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не будут признаны страной. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио, передает РИА Новости.

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«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», - подчеркнул он.

С аналогичным заявлением выступил ранее представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По словам представителя политика, страна в данном случае находится на стороне Украины. Калын также подчеркнул, что Турция – единственная страна, которая делает все, чтобы конфликт прекратился.

Ранее российские информагентства сообщили, что референдумы по вхождению ДНР и ЛНР в состав России признаны состоявшимися. Отмечалось, что на них отдали свои голоса свыше 50% избирателей. Явку за три дня голосования о присоединении ЛНР к России оценили в 76,09%.