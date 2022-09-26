Haberlisin: Эрдоган попытается помочь российским туристам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабинета министров вопросы, связанные с картами «Мир» и проблемами российских туристов. Об этом сообщает Haberlisin.

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Заседание с участием Эрдогана состоится 26 сентября. Среди вопросов, которых будут на нем обсуждаться, - борьба с терроризмом, решение о снижении процентной ставки, отношения с Израилем, эскалация напряженности в отношениях с Грецией и социальная поддержка.

Одной из тем станут российские туристы и их проблемы в стране.

«После санкционных шагов и призывов против карт, используемых российскими туристами в Турции, будет оцениваться, какие шаги можно предпринять, чтобы туристы не пострадали», - отмечает издание.

Минфин США ранее пригрозил банкам Турции и других стран вторичными санкциями за обслуживание карт «Мир». Затем ведомство официально предупредило все финансовые учреждения третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).