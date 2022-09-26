Пока вы спали: самый влиятельный еврей в мире и новые ограничения для россиян в ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский стал «самым влиятельным евреем в мире» по версии газеты «Jerusalem post», обойдя в рейтинге нынешнего премьер-министр Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
Издание, которое ежегодно составляет рейтинг 50 самых влиятельных евреев в мире накануне праздника Рош ха-Шана, отметило, что рост популярности Зеленского связан с российской спецоперацией на Украине. По мнению журналистов, глава Украины вынужден проходить через «испытание, которому подверглись немногие современные лидеры».
Сегодня вступил в силу запрет на въезд граждан России в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Ранее эти меры были введены на пеших и автомобильных КПП, пишет ТАСС.
С сегодняшнего дня морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет. Запрет касается россиян, у которых есть шенгенские визы, выданные в любой стране ЕС.
Курс фунта стерлингов упал на торгах до рекордного минимума после представления новым правительством Великобритании экономического плана, который предполагает беспрецедентное снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств. Об этом пишет «Прайм».
Так, сегодня пара фунт/доллар США рухнула на 4,9%, до исторического минимума 1,0327, но затем стабилизировалась около 1,05405. Эксперты отметили, что на фоне планов правительства британская валюта «подвергается сильнейшим ударам» и инвесторы ждут реакции Банка Англии.
Ирландия поддержала предложение Польши и стран Балтии внести новые антироссийские санкции, включающие запрет на поставки в Россию смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов. Об этом со ссылкой на распространенный в Брюсселе документ сообщает EUobserver.
Также на фоне украинского кризиса странам ЕС предложено запретить покупку, импорт и перевозки российских бриллиантов, оказание IT-компаниями услуг российским клиентам, а также ввести запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, запретить ряд СМИ и продажу недвижимости россиянам.
В результате извержения вулкана в юго-западной части Тихого океана на подводной горе Хоум-Риф появился новый остров. Об этом сообщает CNN.
По данным Земной обсерватории NASA , один из вулканов проснулся 10 сентября, а уже через одиннадцать часов после начала извержения появился новый «малыш-остров». 14 сентября исследователи выяснили, что площадь его составляет всего 4000 квадратных метров, а к 20 сентября остров подрос до 24 000 квадратных метров. При этом ученые предупредили, что такие острова чаще всего недолговечны.