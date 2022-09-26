Пока вы спали: самый влиятельный еврей в мире и новые ограничения для россиян в ЕС

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Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире

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Издание, которое ежегодно составляет рейтинг 50 самых влиятельных евреев в мире накануне праздника Рош ха-Шана, отметило, что рост популярности Зеленского связан с российской спецоперацией на Украине. По мнению журналистов, глава Украины вынужден проходить через «испытание, которому подверглись немногие современные лидеры».

В Польше вступили в силу новые ограничения для россиян

Сегодня вступил в силу запрет на въезд граждан России в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Ранее эти меры были введены на пеших и автомобильных КПП, пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет. Запрет касается россиян, у которых есть шенгенские визы, выданные в любой стране ЕС.

Фунт стерлингов обвалился до исторического минимума

Курс фунта стерлингов упал на торгах до рекордного минимума после представления новым правительством Великобритании экономического плана, который предполагает беспрецедентное снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств. Об этом пишет «Прайм».

Так, сегодня пара фунт/доллар США рухнула на 4,9%, до исторического минимума 1,0327, но затем стабилизировалась около 1,05405. Эксперты отметили, что на фоне планов правительства британская валюта «подвергается сильнейшим ударам» и инвесторы ждут реакции Банка Англии.

В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов в Россию

Ирландия поддержала предложение Польши и стран Балтии внести новые антироссийские санкции, включающие запрет на поставки в Россию смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов. Об этом со ссылкой на распространенный в Брюсселе документ сообщает EUobserver.

Также на фоне украинского кризиса странам ЕС предложено запретить покупку, импорт и перевозки российских бриллиантов, оказание IT-компаниями услуг российским клиентам, а также ввести запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, запретить ряд СМИ и продажу недвижимости россиянам.

В Тихом океане появился новый остров

В результате извержения вулкана в юго-западной части Тихого океана на подводной горе Хоум-Риф появился новый остров. Об этом сообщает CNN.