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23 минуты назад

Пока вы спали: самый влиятельный еврей в мире и новые ограничения для россиян в ЕС

Мария Иванова

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире

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Президент Украины Владимир Зеленский стал «самым влиятельным евреем в мире» по версии газеты «Jerusalem post», обойдя в рейтинге нынешнего премьер-министр Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Издание, которое ежегодно составляет рейтинг 50 самых влиятельных евреев в мире накануне праздника Рош ха-Шана, отметило, что рост популярности Зеленского связан с российской спецоперацией на Украине. По мнению журналистов, глава Украины вынужден проходить через «испытание, которому подверглись немногие современные лидеры».

В Польше вступили в силу новые ограничения для россиян

Сегодня вступил в силу запрет на въезд граждан России в Польшу через воздушные и морские пункты пропуска. Ранее эти меры были введены на пеших и автомобильных КПП, пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет. Запрет касается россиян, у которых есть шенгенские визы, выданные в любой стране ЕС.

Фунт стерлингов обвалился до исторического минимума

Курс фунта стерлингов упал на торгах до рекордного минимума после представления новым правительством Великобритании экономического плана, который предполагает беспрецедентное снижение налогов за счет крупнейшего с 1972 года выпуска долговых обязательств. Об этом пишет «Прайм».

Так, сегодня пара фунт/доллар США рухнула на 4,9%, до исторического минимума 1,0327, но затем стабилизировалась около 1,05405. Эксперты отметили, что на фоне планов правительства британская валюта «подвергается сильнейшим ударам» и инвесторы ждут реакции Банка Англии.

В ЕС предложили запретить экспорт смартфонов в Россию

Ирландия поддержала предложение Польши и стран Балтии внести новые антироссийские санкции, включающие запрет на поставки в Россию смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов. Об этом со ссылкой на распространенный в Брюсселе документ сообщает EUobserver.

Также на фоне украинского кризиса странам ЕС предложено запретить покупку, импорт и перевозки российских бриллиантов, оказание IT-компаниями услуг российским клиентам, а также ввести запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, запретить ряд СМИ и продажу недвижимости россиянам.

В Тихом океане появился новый остров

В результате извержения вулкана в юго-западной части Тихого океана на подводной горе Хоум-Риф появился новый остров. Об этом сообщает CNN.

По данным Земной обсерватории NASA , один из вулканов проснулся 10 сентября, а уже через одиннадцать часов после начала извержения появился новый «малыш-остров». 14 сентября исследователи выяснили, что площадь его составляет всего 4000 квадратных метров, а к 20 сентября остров подрос до 24 000 квадратных метров. При этом ученые предупредили, что такие острова чаще всего недолговечны.

В мире,Яир Лапид,Владимир Зеленский,NASA,ЕС,
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