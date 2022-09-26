Белоруссия захотела гарантий безопасности

Белоруссии потребуются конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной . Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий», — заявил он.

По словам Макея, Белоруссия заинтересована в том, чтобы регион жил в мире, который бы обеспечивал стране стабильное политическое и экономическое развитие. Он добавил, что во время переговоров между Москвой и Киевом весной этого года Минск заявлял о своей готовности участвовать в договоренностях, однако речь не идет о том, чтобы «что-то выторговать».