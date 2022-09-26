Белоруссия захотела гарантий безопасности

Белоруссии потребуются конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.
«Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий», — заявил он.
По словам Макея, Белоруссия заинтересована в том, чтобы регион жил в мире, который бы обеспечивал стране стабильное политическое и экономическое развитие. Он добавил, что во время переговоров между Москвой и Киевом весной этого года Минск заявлял о своей готовности участвовать в договоренностях, однако речь не идет о том, чтобы «что-то выторговать».
«Без Беларуси, которая находится в центре Европы, в этом регионе достижение полной и абсолютной безопасности тоже невозможно. Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно», — заключил он.
Дипломат также признался, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до прекращения переговоров Киевом сторонами обсуждался документ «толщиной более двух сантиметров».